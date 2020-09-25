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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Середня зарплата в Україні у 2021 році може зрости на 15% – НБУ

Національний банк України очікує, що у 2021 році середня заробітна плата зросте на 15%, якщо мінімальну підвищать на 30%.

Такий прогноз озвучив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. За його оцінками, підвищення мінімалки не сильно вплине на курс долара. Водночас, незначним чином воно може відобразитися на інфляції.

– Чисто механічно, з точки зору облікової ставки, це повинно вгору підтягувати її траєкторію, якщо інфляція виходить вище, ніж мета, Але на економіку в цілому впливає багато факторів, – додав він.

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Дмитро Сологуб також  додав, що підвищення мінімальної зарплати враховуватиметься у жовтневому прогнозі Нацбанку.

У червні цього року середня зарплата в Україні зросла майже на 10% і становила 11 579 грн.

У розрізі регіонів найбільше отримували працівники у Києві – 16 393 грн, а найменше – у Чернівецькій області (9 504 грн).

Джерело: Інтерфакс-Україна

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