У селі міського типу Буки Маньківського району Черкаської області знайшли близько 602 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни. Після отримання повідомлення працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили вибухонебезпечні предмети з сільськогосподарської ділянки.

Загалом фахівці виявили 332 артилерійські снаряди, дві мінометні міни, 16 ПГ-30 та 252 капсулів.

– Роботи з вилучення небезпечних припасів продовжуються, – повідомили у прес-службі ДСНС.







У Черкаській області знайшли 602 боєприпаси часів Другої світової / 2 фотографии

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Чоловік намагався відправити боєприпаси службою доставки

У Донецькій області 43-річний чоловік хотів надіслати за допомогою служби доставки коробку з небезпечними боєприпасами. Зокрема у посилці знаходилося два корпуси гранати РГД-5 ,шість запалів УЗРГМ-2 та чотири 200-грамові тротилові шашки.

Поліції вдалося затримати чоловіка та вилучити вибухонебезпечні предмети. За словами жителя Донеччини, він не знав про вміст коробки, а просто виконував прохання знайомого.