В Авдеевке Донецкой области полиция арестовала мужчину за попытку отправить службой доставки опасные предметы. Задержанный 43-летний авдеевец утверждает, что о содержании посылки не знал. Мол, об услуге его попросил знакомый.

По информации правоохранительных органов, в коробке находилось шесть запалов УЗРГМ-2, два корпуса гранаты РГД-5 и четыре 200-граммовые тротиловые шашки. Все изъятые предметы будут проходить экспертизу.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. По закону, обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.











На Донетчине мужчина хотел передать боеприпасы и взрывчатку службой доставки / 3 фотографии

В Славянске женщина поранилась взрывчаткой

В Славянске Донецкой области женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой. В результате инцидента 60-летняя жительница города получила ряд травм и была госпитализирована в больницу.

Полиция открыла производство по статье Покушение на убийство.

Источник: Полиция Донетчины