Надій на участь РФ у створенні міжнародної платформи з деокупації Криму мало, але її запросять, заявила перший заступник глави МЗС України Еміне Джепп.

– Ми розуміємо, бачачи їхню страусину позицію усі 6 років, як вони викручують ситуацію, цинічно поводяться по відношенню до України і міжнародного права, тому надій, що Росія візьме участь у цій платформі, небагато, – зазначила дипломат.

За її словами, це пов’язано перш за все з тим, що одне із завдань платформи – відстеження злочинів Росії в анексованому Криму.

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Джепп вважає, що створення такої платформи – своєрідний тест для західних країн.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії ГА ООН запросив друзів України приєднатися до створення міжнародної платформи щодо деокупації Криму.

Він також закликав підтримати оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму, яка буде винесена на розгляд Генеральної асамблеї ООН до кінця 2020 року.