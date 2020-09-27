МАУ скасувала рейси до Єревана через конфлікт у Нагірному Карабаху

Рейси авіакомпанії Міжнародні авіалінії України до Єревана призупинені у зв’язку з поновленням бойових дій між Вірменією та Азербайджаном.

Про це повідомила прес-служба МАУ в Facebook у неділю ввечері.

Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з наявністю ризиків, які визначили фахівці МАУ.

Польоти призупинені, зокрема, з урахуванням заяви вірменської влади про введення воєнного стану та мобілізації.

МАУ очікує роз’яснень від Баку і Єревана на тему забезпечення безпеки авіаційного простору в небі над Азербайджаном і Вірменією, заявили в компанії.

Чи відбудуться рейси МАУ до Баку, які заплановані з 4 жовтня 2020 року, буде вирішено з урахуванням оновлення інформації, додав авіаперевізник.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією

27 вересня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан атакував невизнану Нагірно-Карабахську республіку.

Зі свого боку Азербайджан звинуватив Єреван у провокаціях і повідомив, що почав “контроперацію”.

У зв’язку з відновлення бойових дій в зоні Нагірного Карабаху у Вірменії, Азербайджані та невизнаній НКР ввели воєнний стан.