Утром 27 сентября стало известно об обострении ситуации в Нагорном Карабахе и возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

С чего все началось, есть ли пострадавшие и как мир и Украина реагируют на обстрелы — читайте в материале.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах — это регион на Южном Кавказе, большую часть жителей которого составляют армяне. В советские времена он входил в состав Азербайджанской Советской Республики. Однако в конце 1980-х годов проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.

В декабре 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике прошел так называемый референдум за независимость, однако международное сообщество его не признало.

Тогда начался длительный вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Хотя Нагорный Карабах признали международной частью Азербайджана, однако контролируют его этнические армяне. Время от времени здесь возобновляются бои на границе.

Совместные обвинения Азербайджана и Армении в возобновлении боевых действий

Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на так называемую Нагорно-Карабахскую Республику.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степаняновой, были сбиты два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Азербайджана.

Со своей стороны, Министерство обороны Азербайджана заявило, что операция на линии соприкосновения с Арменией началась, чтобы предотвратить провокации с армянской стороны. А президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что это является ответом на армянские артобстрелы, в которых погибли азербайджанские граждане.

После утреннего обострения правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичное решение приняли власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

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Что известно о пострадавших

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о шести гражданских лицах, получивших ранения.

По словам пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграма Погосяна, в результате ударов со стороны Азербайджана десятки мирных жителей получили ранения, два человека (женщина и ребенок) погибли.

Реакция Украины на ситуацию

МИД Украины призвал Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу.

— МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта.

МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих. — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) September 27, 2020

Как мир реагирует на обострение в Нагорном Карабахе

Франция крайне обеспокоена возобновлением обстрелов. Она призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и немедленно возобновить диалог.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter написал, что Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить боевые действия.

— Военные действия срочно должны быть прекращены, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам — это единственный путь вперед.

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern. Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation. An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward. — Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020

Папа Римский Франциск также призвал к миру на Кавказе. А вот Турция заявила, что поддерживает позицию Азербайджана.

— Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности, — написал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 27, 2020

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе в этом году наблюдается уже не первый раз. Так, в июле Азербайджан и Армения устроили артиллерийскую перестрелку на границе.

Тогда в боях погибли 10 военных и генерал. Баку заявил, что погиб азербайджанский генерал-майор, три офицера и три военнослужащие.

Армения сообщила, что потеряла четырех своих военных — двое из них офицеры.

Фото: Wikipedia, Минобороны Армении