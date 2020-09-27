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Факты / Мир

Обострение в Нагорном Карабахе: что произошло и почему Азербайджан и Армения возобновили бои

Утром 27 сентября стало известно об обострении ситуации в Нагорном Карабахе и возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

С чего все началось, есть ли пострадавшие и как мир и Украина реагируют на обстрелы — читайте в материале.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах — это регион на Южном Кавказе, большую часть жителей которого составляют армяне. В советские времена он входил в состав Азербайджанской Советской Республики. Однако в конце 1980-х годов проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.

В декабре 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике прошел так называемый референдум за независимость, однако международное сообщество его не признало.

Тогда начался длительный вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Хотя Нагорный Карабах признали международной частью Азербайджана, однако контролируют его этнические армяне. Время от времени здесь возобновляются бои на границе.

нагірний карабах карта

Совместные обвинения Азербайджана и Армении в возобновлении боевых действий

Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на так называемую Нагорно-Карабахскую Республику.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степаняновой, были сбиты два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Азербайджана.

Со своей стороны, Министерство обороны Азербайджана заявило, что операция на линии соприкосновения с Арменией началась, чтобы предотвратить провокации с армянской стороны. А президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что это является ответом на армянские артобстрелы, в которых погибли азербайджанские граждане.

После утреннего обострения правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичное решение приняли власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Читайте: Обострение в Нагорном Карабахе: Азербайджан и Армения возобновили боевые действия на границе

Что известно о пострадавших

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о шести гражданских лицах, получивших ранения.

По словам пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграма Погосяна, в результате ударов со стороны Азербайджана десятки мирных жителей получили ранения, два человека (женщина и ребенок) погибли.

Реакция Украины на ситуацию

МИД Украины призвал Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу.

— МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта.

Как мир реагирует на обострение в Нагорном Карабахе

Франция крайне обеспокоена возобновлением обстрелов. Она призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и немедленно возобновить диалог.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter написал, что Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить боевые действия.

— Военные действия срочно должны быть прекращены, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам — это единственный путь вперед.

Папа Римский Франциск также призвал к миру на Кавказе. А вот Турция заявила, что поддерживает позицию Азербайджана.

— Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности, — написал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе в этом году наблюдается уже не первый раз. Так, в июле Азербайджан и Армения устроили артиллерийскую перестрелку на границе.

Тогда в боях погибли 10 военных и генерал. Баку заявил, что погиб азербайджанский генерал-майор, три офицера и три военнослужащие.

Армения сообщила, что потеряла четырех своих военных — двое из них офицеры.

Фото: Wikipedia, Минобороны Армении

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