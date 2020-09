Утром 27 сентября стало известно об обострении ситуации в Нагорном Карабахе и возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

С чего все началось, есть ли пострадавшие и как мир и Украина реагируют на обстрелы — читайте в материале.

Нагорный Карабах — это регион на Южном Кавказе, большую часть жителей которого составляют армяне. В советские времена он входил в состав Азербайджанской Советской Республики. Однако в конце 1980-х годов проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.

В декабре 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике прошел так называемый референдум за независимость, однако международное сообщество его не признало.

Тогда начался длительный вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Хотя Нагорный Карабах признали международной частью Азербайджана, однако контролируют его этнические армяне. Время от времени здесь возобновляются бои на границе.

Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на так называемую Нагорно-Карабахскую Республику.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степаняновой, были сбиты два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Азербайджана.

Со своей стороны, Министерство обороны Азербайджана заявило, что операция на линии соприкосновения с Арменией началась, чтобы предотвратить провокации с армянской стороны. А президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что это является ответом на армянские артобстрелы, в которых погибли азербайджанские граждане.

После утреннего обострения правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичное решение приняли власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о шести гражданских лицах, получивших ранения.

По словам пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграма Погосяна, в результате ударов со стороны Азербайджана десятки мирных жителей получили ранения, два человека (женщина и ребенок) погибли.

МИД Украины призвал Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу.

Франция крайне обеспокоена возобновлением обстрелов. Она призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и немедленно возобновить диалог.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter написал, что Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить боевые действия.

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.

Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.

An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.

— Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020