Украинцы жалуются на другие симптомы: как Covid-19 изменился в сентябре

Симптомы Covid-19 у инфицированных коронавирусом украинцев менялись в течение эпидемии.

Об этом рассказала заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова.

— Одно время больные жаловались только на слабость, субфебрильную температуру (до 37-38 градусов. — Ред.), а затем обнаруживали уже пневмонию двустороннюю. Затем картина изменилась. Больные жаловались на сильную боль в горле, высокую температуру до 39 градусов, — сказала врач.

По ее словам, ближе к осени в больницу начали поступать больные, у которых фиксировались признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура.

— Два-три дня — сухой кашель, затем продуктивный кашель и удушье, — рассказала Светлана Молокова.

Вместе с изменением симптомов у людей медики изменили схемы лечения, в частности, выписывают другие антибактериальные препараты, добавила врач.

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Минздрав обновил протокол лечения Covid-19

17 сентября министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения Covid-19.

В частности, Минздрав расширил схему использования лекарственных средств.

Источник: Суспільне