Українці скаржаться на інші симптоми: як Covid-19 змінився у вересні

Симптоми Covid-19 у інфікованих коронавірусом українців змінювалися протягом епідемії.

Про це розповіла завідувач приймального відділення Харківської обласної інфекційної лікарні Світлана Молокова.

– Одного часу хворі скаржились лише на слабкість, субфебрильну температуру (до 37-38 градусів. — Ред.), а потім виявляли вже пневмонію двобічну. Потім картина змінилася. Хворі скаржились на сильний біль у горлі, високу температуру до 39 градусів, – сказала лікар.

За її словами, ближче до осені до лікарні почали надходити хворі, в яких фіксувалися ознаки респіраторних інфекцій: першіння в горлі, нежить, іноді температура.

– Два-три дні — сухий кашель, потім продуктивний кашель і задуха, – розповіла Світлана Молокова.

Разом зі зміною симптомів у людей медики змінили схеми лікування, зокрема, виписують інші антибактеріальні препарати, додала лікар.

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МОЗ оновив протокол лікування Covid-19

17 вересня міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав наказ, яким затвердив новий протокол надання медичної допомоги для лікування Covid-19.

Зокрема, МОЗ розширив схему використання лікарських засобів.

Джерело: Суспільне