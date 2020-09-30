Депутаты Европарламента поддержали деятельность Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

В ходе видеоконференции президента Украины Владимира Зеленского с представителями Европарламента, со стороны евродепутатов была высказана принципиальная поддержка работы Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

В понедельник 28 сентября, накануне 79-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, состоялась видеоконференция президента Украины Владимира Зеленского с депутатами Европейского парламента и сопредседателями рабочей группы Европарламента Babyn Yar – Memory for the Future (Бабий Яр – память ради будущего) Моникой Беновой и Майклом Галером.

С украинской стороны в видеоконференции также приняла участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Евродепутаты представили украинской стороне деятельность Рабочей группы Европейского парламента Бабий Яр – память ради будущего и заявили о принципиальной поддержке Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, отметив в его деятельности приверженность общеевропейским ценностям и развитие толерантного общества.

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Как отмечалось в ходе беседы, евродепутаты видят в трагедии Бабьего Яра одно из самых масштабных проявлений Холокоста, поэтому коммеморация этого события необходимо как для украинского общества, так и мирового сообщества.

Человеческая цивилизация должна помнить о Холокосте, чтобы подобное никогда не повторилось. Учитывая это, строительство Мемориала Холокоста Бабий Яр – одно из важнейших задач украинского государства с точки зрения евроинтеграции.

— Историческая правда и сохранения коллективной памяти, в частности об ужасных событиях в Бабьем Яру, является важной основой успешности процессов евро-украинской интеграции, – отметил в ходе видеоконференции депутат Европарламента Майкл Галер. — Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр играет важную роль в процессе европейской интеграции, помогая украинскому народу стать более демократическим обществом в его стремлении к мирному сосуществованию. Это сугубо европейский проект. Мы используем необходимые европейские ресурсы для поддержки Украины и всего украинского народа для выполнения этой миссии, – отметила депутат Европарламента Моника Бенова.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что создание Мемориала Холокоста Бабий Яр имеет всестороннюю государственную поддержку и находится на особом контроле Офиса президента.

Видеоконференция с депутатами длилась около часа, стороны выразили удовлетворение ее конструктивностью и результатами, взаимопониманием по обсуждаемым вопросам.

Напомним, что во вторник 29 сентября на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр состоялся ряд мероприятий, посвященных памяти погибших, в частности была открыта масштабная мемориальная инсталляция на территории, где в ближайшем будущем должен быть построен Мемориал Холокоста.

В этих мероприятиях принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В его присутствии был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским правительством и Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр.

Ранее мы писали, что Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр будет сотрудничать с израильским мемориалом Яд Вашем.