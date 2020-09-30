Депутати Європарламенту підтримали діяльність Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

Під час відеоконференції президента України Володимира Зеленського з представниками Європарламенту, з боку євродепутатів була висловлена принципова підтримка роботи Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

У понеділок 28 вересня, напередодні 79-х роковин трагедії в Бабиному Яру, відбулася відеоконференція президента України Володимира Зеленського з депутатами Європейського парламенту та співголовами робочої групи Європарламенту Babyn Yar – Memory for the Future (Бабин Яр – Пам’ять заради майбутнього) пані Монікою Беновою та паном Майклом Галером.

З української сторони у відеоконференції також взяла участь віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Євродепутати представили українській стороні діяльність Робочої групи Європейського Парламенту Бабин Яр – Пам’ять заради майбутнього та заявили про принципову підтримку Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, відмітивши в його діяльності прихильність до загальноєвропейських цінностей та розвиток толерантного суспільства.

Читайте: Зеленський: Бабин Яр – це нагадування людству, до чого призводять ксенофобія, расизм та нетерпимість

Як зазначалося в процесі бесіди, євродепутати вбачають у трагедії Бабиного Яру один з наймасштабніших проявів Голокосту, тому комеморація цієї події необхідна як для українського суспільства, так і світової спільноти.

Людська цивілізація має пам’ятати про Голокост, аби подібне ніколи не повторилося. З огляду на це, будівництво Меморіалу Голокосту Бабин Яр – одне з найважливіших завдань української держави з точки зору євроінтеграції.

– Історична правда та збереження колективної пам’яті, зокрема щодо жахливих подій у Бабиному Яру, є важливим підґрунтям успішності процесів євро-української інтеграції, – зазначив у ході відеоконференції депутат Європарламенту Майкл Галер. – Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр виконує важливу роль у процесі європейської інтеграції, допомагаючи українському народові стати більш демократичним суспільством у його прагненні до мирного співіснування. Це суто європейський проект. Ми використаємо необхідні європейські ресурси для підтримки України та всього українського народу для виконання цієї місії, – зазначила депутатка Європарламенту Моніка Бенова.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський підкреслив, що створення Меморіалу Голокосту Бабин Яр має всебічну державну підтримку та знаходиться на особливому контролі Офісу президента.

Відеоконференція з депутатами тривала близько години, сторони висловили своє задоволення її конструктивністю та результатами, взаєморозумінням з обговорюваних питань.

Нагадаємо, що у вівторок 29 вересня на території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр відбулася низка заходів, присвячених вшануванню пам’яті загиблих, зокрема була відкрита масштабна меморіальна інсталяція на території, де у найближчому майбутньому має бути збудований Меморіал Голокосту.

У цих заходах взяв участь президент України Володимир Зеленський. У його присутності був підписаний Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, між українським урядом і Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр.

Раніше ми писали, що Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр співпрацюватиме з ізраїльським меморіалом Яд Вашем.