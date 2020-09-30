Кабинет министров запустил процесс проверки украинских таможенников на благонадежность и квалификация.

Работники, которые успешно пройдут проверку, будут работать в новых территориальных подразделениях таможни.

— По результатам тестирования каждого должностного лица будет приниматься решение о ее дальнейшей работе, — говорится в сообщении.

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Тестирование будет проходить на следующих уровнях:

проверка знаний, практических навыков и умений в правоприменении таможенного, антикоррупционного законодательства;

тестирование на общие способности;

тестирования на благонадежность.

В то же время в Государственной таможенной службе не объясняют, что подразумевают под понятием благонадежности.

Результаты тестирования будут определяться автоматически, без человеческого вмешательства. Далее их рассмотрит специальная комиссия, составленная из тех таможенников, которые предварительно успешно прошли тест.

Контрабанда на таможне

СБУ начала 47 досудебных расследований о коррупции на таможне. Сейчас 53 лицам сообщено о подозрении.

Всего с начала года СБУ выявила нарушений таможенных правил на 204 млн грн.

Среди предметов контрабанды случаются оружие, запрещенные вещества, культурные ценности, древесина и тому подобное.