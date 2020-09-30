Кабінет міністрів запустив процес перевірки українських митників на благонадійність та кваліфікованість.

Працівники, які успішно пройдуть перевірку, працюватимуть в нових територіальних підрозділах митниці.

– За результатами тестування кожної посадової особи буде ухвалюватися рішення про її подальшу роботу, – йдеться у повідомленні.

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Тестування проходитиме на таких рівнях:

перевірка знань, практичних навичок та умінь у правозастосуванні митного, антикорупційного законодавства;

тестування на загальні здібності;

тестування на благонадійність.

Водночас у Державній митній службі не тлумачать, що мають на увазі під поняттям благонадійність.

Результати тестування визначатимуться автоматично, без людського втручання. Далі їх розгляне спеціальна комісія, складені з тих митників, котрі попередньо успішно пройшли тест.

Контрабанда на митниці

СБУ розпочала 47 досудових розслідувань щодо корупції на митниці. Наразі 53 особам повідомлено про підозру.

Загалом з початку року СБУ виявила порушень митних правил на 204 млн грн.

Серед предметів контрабанди трапляються зброя, заборонені речовини, культурні цінності, деревина тощо.