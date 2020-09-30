Кабінет міністрів запустив процес перевірки українських митників на благонадійність та кваліфікованість.
Працівники, які успішно пройдуть перевірку, працюватимуть в нових територіальних підрозділах митниці.
– За результатами тестування кожної посадової особи буде ухвалюватися рішення про її подальшу роботу, – йдеться у повідомленні.
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Тестування проходитиме на таких рівнях:
- перевірка знань, практичних навичок та умінь у правозастосуванні митного, антикорупційного законодавства;
- тестування на загальні здібності;
- тестування на благонадійність.
Водночас у Державній митній службі не тлумачать, що мають на увазі під поняттям благонадійність.
Результати тестування визначатимуться автоматично, без людського втручання. Далі їх розгляне спеціальна комісія, складені з тих митників, котрі попередньо успішно пройшли тест.
Контрабанда на митниці
СБУ розпочала 47 досудових розслідувань щодо корупції на митниці. Наразі 53 особам повідомлено про підозру.
Загалом з початку року СБУ виявила порушень митних правил на 204 млн грн.
Серед предметів контрабанди трапляються зброя, заборонені речовини, культурні цінності, деревина тощо.