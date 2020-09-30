Чернореченское водохранилище в Крыму, которое является основным источником водоснабжения Севастополя, продолжает высыхать.

Журналисты сняли кадры, на которых видно, насколько обмелел водный объект.

В некоторых местах вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров.

На водохранилище теперь виднеются отдельные островки суши.











В Крыму сняли обмелелое водохранилище — основной источник воды для Севастополя / 3 фотографии

Засуха в Крыму

Июльская погода принесла в Крым дожди, но их было недостаточно, чтобы спасти полуостров от суровой многолетней засухи.

К августу объем оставшейся воды в резервуарах составил около 75 млн куб.м. против 164 млн куб. м. в прошлом году.

В Байдарской долине полностью высохли две реки, питающие Чернореченское водохранилище.

Русло реки Боса полностью сухое, а в реке Узунджа вода есть только в нижнем течении.

В 2018 году после сильной засухи высохла одна из крупнейших рек Крыма Биюк-Карасу.

Аннексия Крыма и перекрытие воды в Крым

В 2014 году в ответ на аннексию Крыма Киев решил перекрыть подачу воды на полуостров.

С тех пор оккупанты борются с острой проблемой нехватки воды.

Крым всегда зависел от водоснабжения с материка. По Северо-Крымскому каналу протяженностью 400 километров на полуостров доставлялась вода из Днепра. До оккупации канал обеспечивал Крым 85% питьевой воды.

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Попытки России решить проблему

В 2019 году Россия начала реконструкцию межгорного водохранилища под Симферополем.

Этот водный резервуар сможет обеспечить бесперебойное водоснабжение Симферополя, Сак, Евпатории и северного Севастополя.

Цель этого амбициозного проекта — не только удовлетворить потребность в воде гражданского населения Крыма, ведь в воде также нуждаются военные базы агрессора на полуострове.

Кроме того, в марте 2020 года российские власти заявили о своем намерении инвестировать $45 млн в строительство водоочистных и опреснительных станций во всем Крыму.

В Киеве назвали дефицит воды в Крыму проблемой оккупанта

В сентябре 2020 года Представительство президента в АРК напомнило, что согласно международному праву “государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории”.

Фото: Радио Свобода, Dreamstime