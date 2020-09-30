У Криму зняли обміліле водосховище – основне джерело води для Севастополя

Чорноріченське водосховище в Криму, яке є основним джерелом водопостачання Севастополя, продовжує висихати.
Журналісти зняли кадри, на яких видно, наскільки обмілів водний об’єкт.
У деяких місцях вода відступила від своїх звичайних берегів на сотні метрів.
На водосховищі тепер видніються окремі острівці суші.
Засуха в Криму
Липнева погода принесла в Крим дощі, але їх було недостатньо, щоб врятувати півострів від суворої багаторічної посухи.
До серпня обсяг води, що залишився в резервуарах, склав близько 75 млн куб.м. проти 164 млн куб. м. минулого року.
У Байдарській долині повністю висохли дві річки, що живлять Чорноріченське водосховище.
Русло річки Боса повністю сухе, а в річці Узунджа вода є тільки в нижній течії.
У 2018 році після сильної посухи висохла одна з найбільших річок Криму Біюк-Карасу.
Анексія Криму та перекриття води в Крим
У 2014 році у відповідь на анексію Криму Київ вирішив перекрити подачу води на півострів.
З тих пір окупанти борються з гострою проблемою нестачі води.
Крим завжди залежав від водопостачання з материка. Північно-Кримським каналом протяжністю 400 кілометрів на півострів доставлялася вода з Дніпра. До окупації канал забезпечував Крим 85% питної води.
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Спроби Росії вирішити проблему
У 2019 Росія розпочала реконструкцію міжгірського водосховища під Сімферополем.
Цей водний резервуар зможе забезпечити безперебійне водопостачання Сімферополя, Сак, Євпаторії та північного Севастополя.
Мета цього амбітного проекту – не тільки задовольнити потребу в воді цивільного населення Криму, адже води також потребують військові бази агресора на півострові.
Крім того, у березні 2020 року російська влада заявила про свій намір інвестувати $45 млн у будівництво водоочисних та опріснювальних станцій в усьому Криму.
У Києві назвали дефіцит води в Криму проблемою окупанта
У вересні 2020 року Представництво президента в АРК нагадало, що згідно з міжнародним правом “держава-окупант відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території”.
Фото: Dreamstime, Радіо Свобода