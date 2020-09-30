Чорноріченське водосховище в Криму, яке є основним джерелом водопостачання Севастополя, продовжує висихати.

Журналісти зняли кадри, на яких видно, наскільки обмілів водний об’єкт.

У деяких місцях вода відступила від своїх звичайних берегів на сотні метрів.

На водосховищі тепер видніються окремі острівці суші.











У Криму зняли обміліле водосховище – основне джерело води для Севастополя / 3 фотографии

Засуха в Криму

Липнева погода принесла в Крим дощі, але їх було недостатньо, щоб врятувати півострів від суворої багаторічної посухи.

До серпня обсяг води, що залишився в резервуарах, склав близько 75 млн куб.м. проти 164 млн куб. м. минулого року.

У Байдарській долині повністю висохли дві річки, що живлять Чорноріченське водосховище.

Русло річки Боса повністю сухе, а в річці Узунджа вода є тільки в нижній течії.

У 2018 році після сильної посухи висохла одна з найбільших річок Криму Біюк-Карасу.

Анексія Криму та перекриття води в Крим

У 2014 році у відповідь на анексію Криму Київ вирішив перекрити подачу води на півострів.

З тих пір окупанти борються з гострою проблемою нестачі води.

Крим завжди залежав від водопостачання з материка. Північно-Кримським каналом протяжністю 400 кілометрів на півострів доставлялася вода з Дніпра. До окупації канал забезпечував Крим 85% питної води.

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Спроби Росії вирішити проблему

У 2019 Росія розпочала реконструкцію міжгірського водосховища під Сімферополем.

Цей водний резервуар зможе забезпечити безперебійне водопостачання Сімферополя, Сак, Євпаторії та північного Севастополя.

Мета цього амбітного проекту – не тільки задовольнити потребу в воді цивільного населення Криму, адже води також потребують військові бази агресора на півострові.

Крім того, у березні 2020 року російська влада заявила про свій намір інвестувати $45 млн у будівництво водоочисних та опріснювальних станцій в усьому Криму.

У Києві назвали дефіцит води в Криму проблемою окупанта

У вересні 2020 року Представництво президента в АРК нагадало, що згідно з міжнародним правом “держава-окупант відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території”.

Фото: Dreamstime, Радіо Свобода