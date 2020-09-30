Я надеялся, что меня услышат и поймут: Фокин о заявлении относительно войны на Донбассе

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин на заседании комитета Рады 29 сентября захотел объяснить свою позицию относительно слов об отсутствии России в войне на Донбассе.

— Мое присутствие на этом заседании было обусловлено не нормами закона (он не обязывает появляться на подобных мероприятиях), а исключительно моим внутренним позывом. Я хотел пояснить свою позицию. Искренне надеялся, что это поможет уточнить некоторые моменты, вызвавшие дискуссию из-за моих фраз, которые средства массовой информации просто вырвали из контекста. Я надеялся, что меня услышат и поймут.

Фокин считает, что у многих депутатов “не было желания разбираться по существу”.

— А эта история четко показала, кто есть кто. Я благодарен всем, кто меня поддержал. И благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны.

Он отметил, что и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы в стране наступил мир как можно скорее.

Отстранение Фокина

Витольда Фокина уволили от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Украины в в Трехсторонней контактной группе.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Почему требовали уволить Фокина

29 сентября Витольд Фокин заявил, что не видит подтверждение войны между Украиной и Россией на Донбассе.

Кроме того, он уточнил, что на Востоке Украины против ВСУ воюют наемники из почти 30 стран, в том числе при поддержке России.

После такого заявления глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Витольд Фокин должен уйти из контактной группы, а в Верхоний Раде даже зарегистрировали соответствующий проект постановления об увольнении.

Источник: Vesti.ua