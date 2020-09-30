Я сподівався, що мене почують і зрозуміють: Фокін про заяву щодо війни на Донбасі

Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольд Фокін на засіданні комітету Ради 29 вересня захотів пояснити свою позицію щодо слів про відсутність Росії у війні на Донбасі.

– Моя присутність на цьому засіданні була обумовлена не нормами закону (він не зобов’язує з’являтися на подібних заходах), а винятковомоїм внутрішнім позивом. Я хотів пояснити свою позицію. Щиро сподівався, що це допоможе уточнити деякі моменти, що викликали дискусію через мої слова, які засоби масової інформації просто вирвали з контексту. Я сподівався, що мене почують і зрозуміють.

Фокін вважає, що у багатьох депутатів “не було бажання розбиратися по суті”.

– А ця історія чітко показала, хто є хто. Я вдячний всім, хто мене підтримав. І вдячний тим, хто вчора проявив свою сутність і справжні наміри. Ви намагалися закидати камінням мене, а потрапили в усіх жителів України. У всіх, хто проти війни.

Він наголосив, що й надалі робитиме усе можливе, щоб в країні настав мир якомога швидше.

Відсторонення Фокіна

Вітольда Фокіна звільнили від виконання обов’язків першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Чому вимагали звільнити Фокіна

29 вересня Вітольд Фокін заявив, що не бачить підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

Крім того, він уточнив, що на Сході України проти ЗСУ воюють найманці з майже 30 країн, зокрема за підтримки Росії.

Після такої заяви глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Вітольд Фокін має піти з контактної групи. а у Верхоній Раді навіть зареєстрували відповідний проект постанови про звільнення.

Джерело: Vesti.ua