Олександр Лукашенко – так Україна буде офіційно називати політика після 5 листопада, коли завершиться його п’ятирічний термін на посту президента Білорусі.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, Київ не буде називати його нелегітимним або незаконно обраним президентом

– Олександр Лукашенко! Це офіційна позиція, – додав дипломат.

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Таємна інавгурація Лукашенка

23 вересня відбулася так звана інавгурація Олександра Лукашенка.

Низка країн не визнала Лукашенка законним президентом Білорусі, і вважає, що організована в Мінську церемонія не змінила ситуацію.

Тоді глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ця подія не означає його визнання легітимним президентом Білорусі.