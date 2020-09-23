Оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала попытку инаугурации Александра Лукашенко.

По ее словам, это мероприятие — фарс.

— Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию, — отметила Светлана Тихановская.

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В то же время Светлана Тихановская назвала себя единственным лидером Беларуси. По ее словам, она на днях была в Брюсселе, где европейские страны заявили о поддержке граждан страны, которые протестуют против переизбрания Александра Лукашенко.

Протесты в Беларуси

9 августа вспыхнули протесты в Беларуси из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди не были согласны с такими результатами выборов, однако власть не пошла на компромисс, а начала разгонять и задерживать митингующих.

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации, о которой не было заранее объявлено.

Источник: Пул Первой