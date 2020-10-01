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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрзализныця требует от Минобразования погасить 1 млрд долга

Укрзализныця требует от Минобразования вернуть 1 млрд грн долга за льготные перевозки студентов и учащихся.

Соответствующее обращение направили к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, премьер-министру, Министерству финансов Украины и Министерству образования и науки Украины.

Компания просит предусмотреть в бюджете 2021 расходы на перевозку учеников и студентов по льготам. По расчетам администрации, предварительная сумма, которая должна уложиться в бюджет, составляет 322 млн грн.

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Министерство образования и Укрзализныця ежегодно договариваются о компенсации стоимости льготных перевозок. Но расходы МОН всегда намного меньше затрат перевозчика.

По словам администрации Укрзализныци, за некоторые годы из госбюджета вообще не выделялось средств на железнодорожные перевозки учеников и студентов.

Поэтому сейчас долг Минобразования перед Укрзализныцей составляет 1 млрд грн. Перевозчик требует выделить средства бюджета на его погашение.

Охранники в поездах Укрзализныци

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал об идее введения охраны в поездах Укрзализныци. Сейчас ведутся переговоры с полицией о стоимости такой инициативы.

Речь идет только о рейсах, которые курсируют ночью.

Фото: Укрзализныця

Источник: Укрзализныця

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