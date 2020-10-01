Укрзалізниця вимагає від Міносвіти погасити 1 млрд боргу

Укрзалізниця вимагає від Міносвіти повернути 1 млрд грн боргу за пільгові перевезення студентів та учнів.

Відповідне звернення направили до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради, прем’єр-міністра, Міністерства фінансів України та Міністерства освіти та науки України.

Компанія просить передбачити у бюджеті 2021 року витрати на перевезення учнів та студентів за пільгами. За розрахунками адміністрації, попередня сума, яка має закластися в бюджет, складає 322 млн грн.

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Міністерство освіти та Укрзалізниця щороку домовляються щодо компенсації вартості пільгових перевезень. Але видатки МОН завжди набагато менші за витрати перевізника.

За словами адміністрації Укрзалізниці, за деякі роки з держбюджету взагалі не виділялося коштів на залізничні перевезення учнів та студентів.

Тому наразі борг Міносвіти перед Укрзалізницею становить 1 млрд грн. Перевізник вимагає виділити кошти бюджету на його погашення.

Охоронці у потягах Укрзалізниці

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про ідею запровадження охорони у потягах Укрзалізниці. Наразі ведуться переговори з поліцією про вартість такої ініціативи.

Йдеться тільки про рейси, які курсують вночі.

Фото: Укрзалізниця