Катастрофа Ан-26: експертиза встановить, чи була на борту вибухівка

Правоохоронці перевіряють, чи міг військовий літак АН-26 загорітися чи вибухнути після зіткнення із землею через вибухові пристрої чи речовини на борту літака.

Для цього Державне бюро розслідувань України призначило відповідну експертизу.

Загалом у справі призначено 26 судово-медичних експертиз, йдеться у звіті ДБР щодо розслідування, яке триває сім днів.

Правоохоронці також повідомили про отримання від ДП Антонов документів щодо виготовлення, доопрацювання та подовження призначеного строку служби літака АН-26.

Сьогодні розпочато процедуру видачі тіл родичам загиблих для поховання.

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Авіакатастрофа під Чугуєвом

Військово-транспортний літак Ан-26 впав і загорівся під час заходу на посадку в аеропорту Чугуєва 25 вересня.

У літаку перебувало 20 молодих курсантів та сім членів екіпажу, вижив лише один курсант.

Літак спалахнув, приземлившись на відстані приблизно двох кілометрів від військової авіабази. Пожежники ліквідували полум’я через годину.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що причину катастрофи потрібно швидко встановити, і закликав до “об’єктивного” розслідування.

Служба безпеки України заявила, що літак виконував навчальний політ, але курсанти Харківського національного університету ВПС не брали участі в його пілотуванні.

Зеленський також наказав прискорити виплату компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26.