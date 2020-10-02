У Кропивницькому працівник Державної міграційної служби вимагав у 24-річного чоловіка $3,5 тис. за виключення з військового обліку.

Посадовець просив грошову винагороду за те, що вплине на рішення Кропивницького міського військового комісаріату визнати призовника непридатним до служби за станом здоров’я.

Під час отримання неправомірної вигоди слідчі Державного бюро розслідувань затримали 33-річного співробітника ДМС та вилучили кошти.

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За фактом злочину чоловіку готують підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України (зловживання впливом).











Взяв $3,5 тис. за ухилення від призову: в Кропивницькому затримали чиновника / 3 фотографии

Осінній призов в Україні

З 1 жовтня в Україні розпочався військовий призов, який триватиме до кінця грудня. Цьогоріч до армії заберуть понад 13 тис. юнаків від 20 до 27 років.

Ті, кому більше 18 років, зможуть укласти військові контракти на три роки.

Фото: ДБР