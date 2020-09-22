Правоохранители разоблачили схему хищения 20 млн грн госсредств во время строительства Национального теннисного центра.

По информации следствия, в октябре 2018 года должностные лица одного из государственных предприятий при проведении государственных закупок для капитального ремонта зданий и теннисных кортов, используя служебное положение, разворовали государственные средства.

Злоумышленники поспособствовали победе в закупках конкретной коммерческой структуре. После этого они перечислили предоплату в ее пользу в размере более 49 млн грн, что составляет 100%.

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Полиция установила, что позже заказчик и генподрядчик подписали акты выполненных работ, за которые были перечислены государственные средства. Однако фактически работы проведены не были.











Присвоили 20 млн грн: полиция раскрыла хищение средств на строительстве теннисного центра / 3 фотографии

Бывшему директору государственного предприятия и руководителю предприятия вручили подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

В июле этого года СБУ раскрыла хищение средств аэропорта Борисполь. Бизнесменов, которые в 2017 году победили в тендере на строительство многоуровневого паркинга на территории международного аэропорта, подозревают в присвоении почти 37 млн ​​грн.