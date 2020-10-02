За шесть лет оккупации Крыма Россия провела на полуострове 11 кампаний, во время которых около 25 тыс. граждан Украины незаконно призваны в вооруженные силы РФ.

В МИД Украины выразили решительный протест, поскольку, согласно Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать людей служить в ее вооруженных силах.

— Российская Федерация нарушает нормы международного права, осуществляя призыв защищенного населения в вооруженные силы РФ, преследуя в уголовном порядке лиц, отказывающихся от такой службы, а также проводя массовые военно-пропагандистские мероприятия с привлечением населения всех возрастных категорий, включая несовершеннолетних, в условиях стремительного распространения коронавируса, — говорится в заявлении.

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Украинское дипломатическое ведомство также призвало мировое сообщество отреагировать на нарушение международного гуманитарного права и прав человека на оккупированных территориях.

Деоккупация Крыма

Украина планирует пригласить Россию к участию в платформе по деоккупации Крыма, несмотря на то, что страна-агрессор, скорее всего, откажется.

О ее создании заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН.

До конца года она должна поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму.