За шість років окупації Криму Росія провела на півострові 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. громадян України незаконно призвані у збройні сили РФ.

У МЗС України висловили рішучий протест, оскільки, згідно з Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати людей служити в її збройних силах.

– Російська Федерація порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ, переслідуючи у кримінальному порядку осіб, що відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусу, – йдеться у заяві.

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Українське дипломатичне відомство також закликало світову спільноту відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини на окупованих територіях.

Деокупація Криму

Україна планує запросити Росію до участі в платформі щодо деокупації Криму, незважаючи на те, що країна-агресор, швидше за все, відмовиться.

Про її створення заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

До кінця року вона повинна підтримати оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму.