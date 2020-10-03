3 октября умерла украинская журналистка, правозащитница и диссидент Раиса Руденко. Женщине было 80 лет, 20 ноября ей должно было исполниться 81.

Раиса Руденко была женой и помощницей Николая Руденко — украинского писателя, философа, диссидента, политзаключенного советских тюрем, автора более 40 книг.

— Сегодня днем ​​отошла в вечность Раиса Руденко, — написал на своей странице в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

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Раиса Руденко родилась 20 ноября 1939 года в селе Петровка Синельниковского района Днепропетровской области.

В 1957 году переехала в Киев, где сначала получила образование медсестры, а затем секретарши-машинистки.

В столице познакомила с Николаем Руденко. Вместе с ним вошла в круг украинской интеллигенции, которая во второй половине ХХ века из-за своей деятельности страдала от советских репрессий.

Принимала участие в освобождении политзаключенных Кремля.

Смерть Бориса Патона

В августе умер выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Его не стало на 102 году жизни.

Он известен своими работами в области металлургии и технологии металлов, был автором множества открытий в сфере электросварки.

Источник: Михаил Сидоржевский