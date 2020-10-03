3 жовтня померла українська журналістка, правозахисниця та дисидент Раїса Руденко. Жінці було 80 років, 20 листопада їй мало виповнитися 81.
Раїса Руденко була дружиною та помічницею Миколи Руденка – українського письменника, філософа, дисидента, політв’язня радянських тюрем, автора понад 40 книг.
– Сьогодні вдень відійшла у вічність Раїса Руденко, – написав на своїй сторінці у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.
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Раїса Руденко народилася 20 листопада 1939 року в селі Петрівка Синельниківського району Дніпропетровської області.
У 1957 році переїхала до Києва, де спочатку отримала освіту медсестри, а потім секретарки-машиністки.
У столиці познайомила з Миколою Руденком. Разом з ним увійшла до кола української інтелігенції, яка у другій половині ХХ століття через свою діяльність страждала від радянських репресії.
Брала учать у звільненні політв’язнів Кремля.
Смерть Бориса Патона
У серпні помер видатний український науковець Борис Патон.
Його не стало на 102 році життя.
Він відомий своїми роботами у галузі металургії і технології металів, був автором безлічі відкриттів у сфері електрозварювання.
Джерело: Михайло Сидоржевський