На Волыни отец избил пятерых детей, двое в больнице

В селе Навоз Волынской области отец избил пятерых детей восьми, семи, пяти, трех и одного лет. Двое из них находятся в больнице.

После ссоры в семье мать сбежала, а мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил расправиться с малолетними детьми.

Полицию удалось вызвать бабушке потерпевших. По факту преступления открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу по делу. Кроме того, направлено обращение в соответствующие органы, чтобы детей забрали из неблагополучной семьи.

В Одессе 39-летняя женщина начала бить своего сына на глазах у прохожих. Медицинское освидетельствование показало, что она находилась под влиянием алкоголя.

Двухлетнего мальчика забрали в больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма.