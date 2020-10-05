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Факты / Украина

Нацполиция сократит количество отделений по всей Украине

Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко анонсировал минимизацию полицейских отделений в стране.

Кроме того глава Нацполиции объявил, что вскоре будет представлена новая структура ведомства.

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— Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы, — заявил Клименко.

По его словам, после этого будет происходить отбор людей в достаточном количестве, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями.

Базовые подразделения Нацполиции заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести.

Работа Нацполиции

23 сентября была зафиксирована хакерская атака на официальный сайт Нацполиции, из-за чего на интернет-страницах управлений полиции в Херсонской, Ровенской, Николаевской, Винницкой и Львовской областях была распространена недостоверная информация.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК — Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

Источник: РБК-Украина

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