PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Волині батько побив п’ятьох дітей, двоє в лікарні

У селі Навіз Волинської області батько побив п’ятьох дітей восьми, семи, п’яти, трьох та одного років. Двоє з них перебувають у лікарні.

Після сварки у сім’ї мати втекла, а чоловік у стані алкогольного сп’яніння вирішив розправитися з малолітніми дітьми.

Поліцію вдалося викликати бабусі потерпілих. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Читайте: Нацполіція скоротить кількість відділень по всій Україні

Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу щодо справи. Крім того, направлено звернення до відповідних органів, аби дітей забрали з неблагополучної сім’ї.

В Одесі 39-річна жінка почала бити свого сина на очах у перехожих. Медичний огляд показав, що вона перебувала під впливом алкоголю.

Дворічного хлопчика забрали до лікарні, у нього закрита черепно-мозкова травма.

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка