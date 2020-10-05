На Волині батько побив п’ятьох дітей, двоє в лікарні

У селі Навіз Волинської області батько побив п’ятьох дітей восьми, семи, п’яти, трьох та одного років. Двоє з них перебувають у лікарні.

Після сварки у сім’ї мати втекла, а чоловік у стані алкогольного сп’яніння вирішив розправитися з малолітніми дітьми.

Поліцію вдалося викликати бабусі потерпілих. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу щодо справи. Крім того, направлено звернення до відповідних органів, аби дітей забрали з неблагополучної сім’ї.

В Одесі 39-річна жінка почала бити свого сина на очах у перехожих. Медичний огляд показав, що вона перебувала під впливом алкоголю.

Дворічного хлопчика забрали до лікарні, у нього закрита черепно-мозкова травма.