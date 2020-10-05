Нацполіція скоротить кількість відділень по всій Україні

Голова Національної поліції України Ігор Клименко анонсував мінімізацію поліцейських відділень у країні.

Окрім того очільник Нацполіції оголосив, що невдовзі буде презентована нова структура відомства.

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– Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані, – заявив Клименко.

За його словами, після цього відбуватиметься відбір людей у достатній кількості, щоб організувати розкриття легких злочинів дізнавачами.

Базові підрозділи Нацполіції займатимуться розкриттям тяжких злочинів та середньої тяжкості.

Робота Нацполіції

23 вересня була зафіксована хакерська атака на офіційний сайт Нацполіції, через що на інтернет-сторінках управлінь поліції у Херсонській, Рівненській, Миколаївській, Вінницькій та Львівській областях була поширена недостовірна інформація.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 ККУ – Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.