Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции, однако прежде необходимо провести общественные слушания.

— Я уже говорил несколько месяцев назад, что если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом рынке, то можно об этом говорить. Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение, — отметил Клименко.

Однако глава Нацполиции выступает против легализации наркотиков и оружия.

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— Надо сначала закончить войну. Количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет. Поэтому надо навести сначала порядок с тем оружием, что у нас есть. Касательно наркотиков, то у меня есть несколько цифр, которые услышать. С начала года полиция изъяла уже 2,6 млн доз наркотиков, — заявил Игорь Клименко.

О декриминализации употребления марихуаны в медицинских целях, то, по словам главы Нацполиции, все подробно должно быть прописано в законе.

В Запорожье разоблачили поставщиков накротика Валера

Полиция задержала жителей Запорожья, которые торговали наркотическим веществом Валера. Они поставляли ее из Польши и Китая, а затем продавали в Украине.