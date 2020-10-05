Повинна бути суспільна дискусія. Глава Нацполіціі за легалізацію проституції

Глава Нацполіціі України Ігор Клименко підтримує легалізацію проституції, проте спочатку необхідно провести громадські слухання.

– Я вже говорив кілька місяців тому, що якщо держава зможе освоїти і законодавчо визначити правила гри на цьому ринку, то можна про це говорити. Але це повинна бути широка громадська дискусія. Я не боюся про це сказати, тому що ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток, – зазначив Клименко.

Однак глава Нацполіціі виступає проти легалізації наркотиків і зброї.

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– Треба спочатку закінчити війну. Кількість зброї, яка вилучається поліцією щотижня, вражає. Тому треба навести спочатку лад з тією зброєю, що у нас є. Щодо наркотиків, то у мене є кілька цифр, які варто почути. З початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків, – заявив Ігор Клименко.

Про декриміналізації вживання марихуани в медичних цілях, то, за словами глави Нацполіціі, все детально повинно бути прописано в законі.

У Запоріжжі викрили постачальників накротику Валера

Поліція затримала мешканців Запоріжжя, які торгували наркотичною речовиною Валера. Вони постачали її з Польщі та Китаю, а потім продавали в Україні.