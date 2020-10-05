Міністерство цифрової трансформації оновило мобільний додаток Дія і додало низку документів. Він вже пройшов два рen-тести на виявлення вразливості і отримав атестат відповідності від комплексної системи захисту інформації.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, тепер додаток став більш доступним для українців.

Зокрема, у водіїв з’явилася можливість поширити техпаспорт на авто на тих, хто користується транспортним засобом. Також тепер у Дії 2.0 доступні свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.

Водночас Мінцифри запустило шеринг цифрового документа, який дозволяє поділитися його цифровою копією.

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Крім того, у додатку є можливість сплатити штраф за порушення ПДР та борги виконавчих проваджень.

Оновили і послуги для бізнесу. Тепер відкрити власну справу як фізична особа-підприємець можна за 15 хвилин. А ще відсьогодні на порталі Дія за 30 хвилин можна зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю.

Також у Дії дозволили реєстрацію місця проживання дитини до 14 років. Однак послуга поки доступна тільки у Києві та Харкові.