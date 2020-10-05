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Факты / Украина

Укроборонпром модернизировал партию Булатов из зоны ООС

Партия боевых машин Булат прошла ремонт и модернизацию на заводе имени Малышева после того, как военная техника поступила туда из зоны проведения Операции объединенных сил.

Булаты прошли сборку по полному технологическому циклу, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Также боевые машины модернизировали: в танках установлены новые средства связи и навигационную аппаратуру. Кроме того, на военной технике заменены некоторые детали.

Чтобы проверить Булаты на пригодность к боевым действиям, их вывели на полигон, где танки показали себя “на отлично”, отметили в Укроборонпроме.

Булаты совершили пробег на 100 км и были задействованы в стрельбах, при которых протестирована мощность и точность пушки и пулемета боевых машин.

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  • Укроборонпром модернизировал партию Булатов из зоны ООС
  • Укроборонпром модернизировал партию Булатов из зоны ООС
  • Укроборонпром модернизировал партию Булатов из зоны ООС
  • Укроборонпром модернизировал партию Булатов из зоны ООС
Укроборонпром модернизировал партию Булатов из зоны ООС / 2 фотографии

Булат — основной танк ВСУ

Булат — основной боевой танк Вооруженных сил Украины, который является глубокой модернизацией танка Т-64Б.

В течение последних четырех лет на заводе имени Малышева отремонтировали более полусотни таких машин.

Источник: Укроборонпром

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