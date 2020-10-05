Партія бойових машин Булат пройшла ремонт та модернізацію на заводі імені Малишева після того, як військова техніка надійшла туди із зони проведення Операції об’єднаних сил.

Булати пройшли складання за повним технологічним циклом, повідомила прес-служба Укроборонпрому.

Також бойові машини модернізували: у танках встановлено нові засоби зв’язку і навігаційну апаратуру. Крім того, на військовій техніці замінено деякі деталі.

Щоб перевірити Булати на придатність до бойових дій, їх вивели на полігон, де танки показали себе “на відмінно”, зазначили в Укроборонпромі.

Булати здійснили пробіг на 100 км та були задіяні у стрільбах, під час яких протестовано потужність та точність гармати і кулемету бойових машин.

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Укроборонпром модернізував партію Булатів із зони ООС / 2 фотографии

Булат – основний танк ЗСУ

Булат – основний бойовий танк Збройних сил України, який є глибокою модернізацією танка Т-64Б.

Протягом останніх чотирьох років на заводі імені Малишева відремонтували понад півсотні таких машин.