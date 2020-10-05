В электричках появится бесконтактная оплата проезда

В электричках Украины с 2021 года будут принимать оплату за проезд бесконтактно.

Пилотный проект будет внедряться совместно с международной платежной системой VISA, сообщили в Укрзализныце.

Для реализации проекта выбрали направления Киев-Фастов и Киев-Святошино. На станциях установят турникетные системы и терминалы по продаже билетов.

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В дальнейшем проект будут распространять и на других пригородных направлениях.

Охрана в поездах

Восстановление охраны в поездах Укрзализныци требует значительных вложений или из бюджета, или за счет роста цены на билеты.

Как альтернативу, в Мининфраструктуры предлагают обеспечить проводников индивидуальными средствами защиты для самообороны. Также — установить тревожные кнопки, чтобы правоохранители ждали поезд на ближайшей станции.

Источник: Укрзализныця