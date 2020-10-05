В електричках з’явиться безконтактна оплата проїзду

У електричках України з 2021 року прийматимуть оплату за проїзд безконтактно.
Пілотний проект буде впроваджуватися спільно з міжнародною платіжною системою VISA, повідомили в Укрзалізниці.
Для реалізації пілотного проекту обрали напрямки Київ-Фастів та Київ-Святошин. На станціях встановлять турнікетні системи і термінали з продажу квитків.
Читайте: Укрзалізниця вимагає від Міносвіти погасити 1 млрд боргу
Надалі проект будуть поширювати і на інших приміських напрямках.
Охорона у потягах
Відновлення охорони у потягах Укрзалізниці потребує значних вкладень або з бюджету, або коштом зростання ціни на квитки.
Як альтернативу, у Мінінфраструктури пропонують забезпечити провідників індивідуальними засобами захисту для самооборони. Також – встановити тривожні кнопки, щоб правоохоронці чекали на поїзд на найближчій станції.
Джерело: Укрзалізниця