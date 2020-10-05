В електричках з’явиться безконтактна оплата проїзду

У електричках України з 2021 року прийматимуть оплату за проїзд безконтактно.

Пілотний проект буде впроваджуватися спільно з міжнародною платіжною системою VISA, повідомили в Укрзалізниці.

Для реалізації пілотного проекту обрали напрямки Київ-Фастів та Київ-Святошин. На станціях встановлять турнікетні системи і термінали з продажу квитків.

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Надалі проект будуть поширювати і на інших приміських напрямках.

Охорона у потягах

Відновлення охорони у потягах Укрзалізниці потребує значних вкладень або з бюджету, або коштом зростання ціни на квитки.

Як альтернативу, у Мінінфраструктури пропонують забезпечити провідників індивідуальними засобами захисту для самооборони. Також – встановити тривожні кнопки, щоб правоохоронці чекали на поїзд на найближчій станції.

Джерело: Укрзалізниця