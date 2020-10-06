PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Харьковчанин незаконно продавал сильнодействующие препараты в сети

30-летний житель Харькова нелегально продавал сильнодействующие лекарственные средства в сети.

Мужчина развернул деятельность на специальном сайте, где пять лет торговал медикаментами без соответствующих разрешений.

Доставку он организовывал по почте, используя поддельные документы.

Читайте: В Запорожье обнаружили нарколабораторию с товаром на 24 млн грн

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта дела. Было изъято технику, автомобиль, наличные, банковские карты и лекарственные средства, общая стоимость которых составляет более 3,5 млн грн.

Также полиция нашла пять паспортов с фотографией мужчины, но с разными данными.

По факту преступления 30-летнему харьковчанину грозит до десяти лет тюрьмы.

  • вилучення незаконних препаратів
  • вилучення незаконних препаратів
  • вилучення незаконних препаратів
  • вилучення незаконних препаратів
  • вилучення незаконних препаратів
  • вилучення незаконних препаратів
Харьковчанин незаконно продавал сильнодействующие препараты в сети / 3 фотографии

В Днепре киберполиция разоблачила фейковый магазин косметики. Его владельцы получали предоплату за товар, а потом исчезали, меняя номера телефонов.

На схему мошенников попало около полусотни клиентов, их ущерб оценивается в 300 тыс. грн.

Фото: Киберполиция

Источник: Киберполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка