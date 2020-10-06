30-летний житель Харькова нелегально продавал сильнодействующие лекарственные средства в сети.

Мужчина развернул деятельность на специальном сайте, где пять лет торговал медикаментами без соответствующих разрешений.

Доставку он организовывал по почте, используя поддельные документы.

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Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта дела. Было изъято технику, автомобиль, наличные, банковские карты и лекарственные средства, общая стоимость которых составляет более 3,5 млн грн.

Также полиция нашла пять паспортов с фотографией мужчины, но с разными данными.

По факту преступления 30-летнему харьковчанину грозит до десяти лет тюрьмы.











Харьковчанин незаконно продавал сильнодействующие препараты в сети / 3 фотографии

В Днепре киберполиция разоблачила фейковый магазин косметики. Его владельцы получали предоплату за товар, а потом исчезали, меняя номера телефонов.

На схему мошенников попало около полусотни клиентов, их ущерб оценивается в 300 тыс. грн.

Фото: Киберполиция