30-річний мешканець Харкова нелегально продавав сильнодіючі лікарські засоби у мережі.

Чоловік розгорнув діяльність на спеціальному сайті, де п’ять років торгував медикаментами без відповідних дозволів.

Доставку він організовував поштою, використовуючи підроблені документи.

Читайте: У Запоріжжі виявили нарколабораторію з товаром на 24 млн грн

Правоохоронці провели обшуки у місці проживання фігуранта справи. Було вилучено техніку, автомобіль, готівку, банківські картки та лікарські засоби, загальна вартість яких становить понад 3,5 млн грн.

Також поліція знайшла п’ять паспортів з фотокарткою чоловіка, але з різними даними.

За фактом злочину 30-річному харків’янину загрожує до десяти років у в’язниці.











Харків’янин незаконно продавав сильнодіючі препарати у мережі / 3 фотографии

У Дніпрі кіберполіція викрила фейковий магазин косметики. Його власники отримували передоплату за товар, а потім зникали, змінюючи номери телефонів.

На схему шахраїв натрапило близько півсотні клієнтів, їх збитки оцінюють у 300 тис. грн.

Фото: Кіберполіція