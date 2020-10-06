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Факти / Надзвичайні події

Харків’янин незаконно продавав сильнодіючі препарати у мережі

30-річний мешканець Харкова нелегально продавав сильнодіючі лікарські засоби у мережі.

Чоловік розгорнув діяльність на спеціальному сайті, де п’ять років торгував медикаментами без відповідних дозволів.

Доставку він організовував поштою, використовуючи підроблені документи.

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Правоохоронці провели обшуки у місці проживання фігуранта справи. Було вилучено техніку, автомобіль, готівку, банківські картки та лікарські засоби, загальна вартість яких становить понад 3,5 млн грн.

Також поліція знайшла п’ять паспортів з фотокарткою чоловіка, але з різними даними.

За фактом злочину 30-річному харків’янину загрожує до десяти років у в’язниці.

  • вилучення незаконних препаратів
  • вилучення незаконних препаратів
  • вилучення незаконних препаратів
  • вилучення незаконних препаратів
  • вилучення незаконних препаратів
  • вилучення незаконних препаратів
Харків’янин незаконно продавав сильнодіючі препарати у мережі / 3 фотографии

У Дніпрі кіберполіція викрила фейковий магазин косметики. Його власники отримували передоплату за товар, а потім зникали, змінюючи номери телефонів.

На схему шахраїв натрапило близько півсотні клієнтів, їх збитки оцінюють у 300 тис. грн.

Фото: Кіберполіція

Джерело: Кіберполіція

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