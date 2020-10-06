30-річний мешканець Харкова нелегально продавав сильнодіючі лікарські засоби у мережі.
Чоловік розгорнув діяльність на спеціальному сайті, де п’ять років торгував медикаментами без відповідних дозволів.
Доставку він організовував поштою, використовуючи підроблені документи.
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Правоохоронці провели обшуки у місці проживання фігуранта справи. Було вилучено техніку, автомобіль, готівку, банківські картки та лікарські засоби, загальна вартість яких становить понад 3,5 млн грн.
Також поліція знайшла п’ять паспортів з фотокарткою чоловіка, але з різними даними.
За фактом злочину 30-річному харків’янину загрожує до десяти років у в’язниці.
У Дніпрі кіберполіція викрила фейковий магазин косметики. Його власники отримували передоплату за товар, а потім зникали, змінюючи номери телефонів.
На схему шахраїв натрапило близько півсотні клієнтів, їх збитки оцінюють у 300 тис. грн.
Фото: Кіберполіція