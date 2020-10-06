Прощание в Харькове с погибшими в катастрофе Ан-26 под Чугуевом (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Харькове 6 октября проходит церемония почтения памяти курсантов и офицеров, погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом.

В церемонии принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте: Черные ящики Ан-26, разбившегося под Чугуевом, расшифровали

Прощание проходит на центральной площади города, где установили 25 постаментов. Похоронят погибших на их малых родинах, а это 11 областей Украины.

Родным позволили положить в гроб личные вещи погибших.

Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом

25 сентября произошла авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом Харьковской области. Борт выполнял плановый учебный полет.

Самолет загорелся, разбившись на расстоянии примерно двух километров от военной авиабазы. Пожарные ликвидировали пламя через час.

В результате катастрофы на месте происшествия погибли 25 человек. Вячеслава Золочевского и Виталия Вильхового госпитализировали. Однако травмы и ожоги Виталия оказались смертельными, впоследствии он умер. Так, количество жертв катастрофы возросло до 26.

Расследованием авиакатастрофы занимается Государственное бюро расследований. По словам следователей, информация о том, что у самолета Ан-26, который упал под Чугуевом, отказал левый двигатель, не соответствует действительности. Однако у следствия есть еще несколько версий.

1 октября во Минобороны сообщили, что безотлагательно выплатят помощь семьям погибших в авиакатастрофе. Ведомство уже зарезервировало для выплат 40,98 млн грн. Каждая семья получит по 1,57 млн грн.