В день местных выборов к украинцам, находящимся в больницах, прибудет выездная бригада.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Он напомнил, что правила проведения местных выборов утверждены постановлением от 22 июля, и ими предусмотрено — голосование состоится даже в красной зоне.
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По его словам, люди, которые находятся на самоизоляции, также смогут проголосовать, если подадут заявление до 20.00 пятницы перед выборами, чтобы к ним приехала соответствующая бригада.
— Люди, которые находятся в больницах, смогут проголосовать на месте — тоже с помощью выездных бригад, — отметил Степанов.
Министр также перечислил весь комплекс противоэпидемических мероприятий для избирательных участков.
— Вход только в масках, соблюдение дистанции, антисептики, приходить со своими ручками, чтобы не было передачи вируса в кабинках голосования.
Кроме того, для людей, которые придут на участок с симптомами коронавируса, будет предусмотрена отдельная кабинка, — подытожил он.
Как проверить себя в списке избирателей
Для этого надо зайти на сайт Государственного реестра избирателей или в участковую избирательную комиссию.
Приглашение на местные выборы УИК должны прислать не позднее чем за 10 дней до дня голосования.