У день місцевих виборів до українців, які знаходяться у лікарнях, прибуде виїзна бригада.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він нагадав, що правила проведення місцевих виборів затверджені постановою від 22 липня, і ними передбачено – голосування відбудеться навіть у червоній зоні.
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За його словами, люди, які знаходяться на самоізоляції, також зможуть проголосувати, якщо подадуть заяву до 20.00 п’ятниці перед виборами, щоб до них приїхала відповідна бригада.
– Люди, які перебувають в лікарнях, зможуть проголосувати на місці – теж за допомогою виїзних бригад, – наголосив Степанов.
Міністр також перерахував весь комплекс протиепідемічних заходів для виборчих дільниць.
– Вхід лише в масках, дотримання дистанції, антисептики, приходити зі своїми ручками, щоб не було передачі вірусу в кабінках голосування.
Окрім того, для людей, які прийдуть на дільницю з симптомами коронавірусу, буде передбачено окрему кабінку, – підсумував він.
Як перевірити себе у списку виборців
Для цього треба зайти на сайт Державного реєстру виборців або ж до дільничної виборчої комісії.
Запрошення на місцеві вибори ДВК мають надіслати не пізніше як за 10 днів до дня голосування.