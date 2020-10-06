У день місцевих виборів до українців, які знаходяться у лікарнях, прибуде виїзна бригада.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він нагадав, що правила проведення місцевих виборів затверджені постановою від 22 липня, і ними передбачено – голосування відбудеться навіть у червоній зоні.

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За його словами, люди, які знаходяться на самоізоляції, також зможуть проголосувати, якщо подадуть заяву до 20.00 п’ятниці перед виборами, щоб до них приїхала відповідна бригада.

– Люди, які перебувають в лікарнях, зможуть проголосувати на місці – теж за допомогою виїзних бригад, – наголосив Степанов.

Міністр також перерахував весь комплекс протиепідемічних заходів для виборчих дільниць.

– Вхід лише в масках, дотримання дистанції, антисептики, приходити зі своїми ручками, щоб не було передачі вірусу в кабінках голосування.

Окрім того, для людей, які прийдуть на дільницю з симптомами коронавірусу, буде передбачено окрему кабінку, – підсумував він.

Як перевірити себе у списку виборців

Для цього треба зайти на сайт Державного реєстру виборців або ж до дільничної виборчої комісії.

Запрошення на місцеві вибори ДВК мають надіслати не пізніше як за 10 днів до дня голосування.