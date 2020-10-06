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Факты / Украина / Общество

Зеленский посмертно наградил курсантов и экипаж Ан-26 медалями За воинскую службу

В Харькове на площади Свободы прошла церемония прощания с курсантами и экипажем, погибшем в авиакатастрофе Ан-26.

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно медалью За воинскую службу Украине всех 26 военных, а также Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в авиакатастрофе.

Согласно указу №421/2020 наградили:

  • Андрущенко Дмитрия Романовича  — младшего сержанта
  • Бойко Александра Анатольевича — солдата
  • Булия Ростислава Владимировича — солдата
  • Вильхового Виталия Богдановича — солдата
  • Добрелио Дмитрия Денисовича — капитана
  • Донца Дмитрия Евгеньевича — солдата
  • Дудлу Артема Михайловича — солдата
  • Зибюка Константина Олеговича — солдата
  • Иванова Евгения Сергеевича — прапорщика
  • Кишеню Богдана Вячеславовича — майора
  • Клевца Александра Александровича — солдата
  • Козаченко Олега Михайловича — старшего лейтенанта
  • Корчовского Романа Александровича — старшего сержанта
  • Матвийчука Богдана Николаевича — солдата
  • Микитченко Николая Анатольевича — сержанта
  • Мсуя Ашрафа Азизовича — старшего лейтенанта
  • Олабина Владимира Вадимовича — солдата
  • Остапенко Алексея Георгиевича — капитана
  • Померанцева Андрея Андреевича — солдата
  • Роспотнюка Андрея Юрьевича — солдата
  • Скоробогатько Евгения Ивановича — старшего солдата
  • Скочкова Александра Игоревича — солдата
  • Студинского Дмитрия Витальевича — солдата
  • Хомьячука Максима Владимировича  — солдата
  • Шеремета Руслана Эдуардовича — солдата
  • Широчука Олега Николаевича — прапорщика.

Читайте: В Харькове проходит церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26 (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Вечером 25 сентября произошла авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом Харьковской области. На борту было 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

ГБР начало расследование авиакатастрофы самолета Ан-26. Сейчас есть четыре версии, того, что произошло.

Президент Владимир Зеленский поручил приостановить учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов до выяснения обстоятельств трагедии.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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