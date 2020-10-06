В Харькове на площади Свободы прошла церемония прощания с курсантами и экипажем, погибшем в авиакатастрофе Ан-26.

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно медалью За воинскую службу Украине всех 26 военных, а также Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в авиакатастрофе.

Согласно указу №421/2020 наградили:

Андрущенко Дмитрия Романовича — младшего сержанта

Бойко Александра Анатольевича — солдата

Булия Ростислава Владимировича — солдата

Вильхового Виталия Богдановича — солдата

Добрелио Дмитрия Денисовича — капитана

Донца Дмитрия Евгеньевича — солдата

Дудлу Артема Михайловича — солдата

Зибюка Константина Олеговича — солдата

Иванова Евгения Сергеевича — прапорщика

Кишеню Богдана Вячеславовича — майора

Клевца Александра Александровича — солдата

Козаченко Олега Михайловича — старшего лейтенанта

Корчовского Романа Александровича — старшего сержанта

Матвийчука Богдана Николаевича — солдата

Микитченко Николая Анатольевича — сержанта

Мсуя Ашрафа Азизовича — старшего лейтенанта

Олабина Владимира Вадимовича — солдата

Остапенко Алексея Георгиевича — капитана

Померанцева Андрея Андреевича — солдата

Роспотнюка Андрея Юрьевича — солдата

Скоробогатько Евгения Ивановича — старшего солдата

Скочкова Александра Игоревича — солдата

Студинского Дмитрия Витальевича — солдата

Хомьячука Максима Владимировича — солдата

Шеремета Руслана Эдуардовича — солдата

Широчука Олега Николаевича — прапорщика.

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Вечером 25 сентября произошла авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом Харьковской области. На борту было 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

ГБР начало расследование авиакатастрофы самолета Ан-26. Сейчас есть четыре версии, того, что произошло.

Президент Владимир Зеленский поручил приостановить учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов до выяснения обстоятельств трагедии.