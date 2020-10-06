В Харькове на площади Свободы прошла церемония прощания с курсантами и экипажем, погибшем в авиакатастрофе Ан-26.
Президент Владимир Зеленский наградил посмертно медалью За воинскую службу Украине всех 26 военных, а также Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в авиакатастрофе.
Согласно указу №421/2020 наградили:
- Андрущенко Дмитрия Романовича — младшего сержанта
- Бойко Александра Анатольевича — солдата
- Булия Ростислава Владимировича — солдата
- Вильхового Виталия Богдановича — солдата
- Добрелио Дмитрия Денисовича — капитана
- Донца Дмитрия Евгеньевича — солдата
- Дудлу Артема Михайловича — солдата
- Зибюка Константина Олеговича — солдата
- Иванова Евгения Сергеевича — прапорщика
- Кишеню Богдана Вячеславовича — майора
- Клевца Александра Александровича — солдата
- Козаченко Олега Михайловича — старшего лейтенанта
- Корчовского Романа Александровича — старшего сержанта
- Матвийчука Богдана Николаевича — солдата
- Микитченко Николая Анатольевича — сержанта
- Мсуя Ашрафа Азизовича — старшего лейтенанта
- Олабина Владимира Вадимовича — солдата
- Остапенко Алексея Георгиевича — капитана
- Померанцева Андрея Андреевича — солдата
- Роспотнюка Андрея Юрьевича — солдата
- Скоробогатько Евгения Ивановича — старшего солдата
- Скочкова Александра Игоревича — солдата
- Студинского Дмитрия Витальевича — солдата
- Хомьячука Максима Владимировича — солдата
- Шеремета Руслана Эдуардовича — солдата
- Широчука Олега Николаевича — прапорщика.
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Вечером 25 сентября произошла авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом Харьковской области. На борту было 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.
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