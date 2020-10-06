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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський посмертно нагородив курсантів та екіпаж Ан-26 медалями За військову службу

У Харкові на майдані Свободи пройшла церемонія прощання з курсантами і екіпажем, які загинули в авіакатастрофі Ан-26.

Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно медаллю За військову службу Україні всіх 26 військових, а також В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив в авіакатастрофі.

Згідно з указом №421/2020 нагородили:

  • Андрущенка Дмитра Романовича — молодшого сержанта
  • Бойка Олександра Анатолійовича — солдата
  • Булія Ростислава Володимировича — солдата
  • Вільхового Віталія Богдановича — солдата
  • Добреліо Дмитра Денисовича — капітана
  • Донця Дмитра Євгеновича — солдата
  • Дудлу Артема Михайловича  — солдата
  • Зибюка Костянтина Олеговича — солдата
  • Іванова Євгенія Сергійовича  — прапорщика
  • Кишеню Богдана Вячеславовича — майора
  • Клевця Олександра Олександровича — солдата
  • Козаченка Олега Михайловича — старшого лейтенанта
  • Корчовського Романа Олександровича — старшого сержанта
  • Матвійчука Богдана Миколайовича — солдата
  • Микитченка Миколая Анатолійовича — сержанта
  • Мсуя Ашрафа Азізовича — старшого лейтенанта
  • Олабіна Володимира Вадимовича — солдата
  • Остапенка Олексія Георгійовича — капітана
  • Померанцева Андрія Андрійовича — солдата
  • Роспотнюка Андрія Юрійовича — солдата
  • Скоробогатька Євгена Івановича — старшого солдата
  • Скочкова Олександра Ігоровича — солдата
  • Студінського Дмитра Віталійовича — солдата
  • Хом’ячука Максима Володимировича — солдата
  • Шеремета Руслана Едуардовича — солдата
  • Широчука Олега Миколайовича — прапорщика.

Читайте: У Харкові проходить церемонія прощання із загиблими в катастрофі Ан-26 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Ввечері 25 вересня сталася авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом Харківської області. На борту було 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

ДБР розпочало розслідування авіакатастрофи літака Ан-26. Наразі є чотири версії, того, що сталося.

Президент Володимир Зеленський доручив призупинити навчальні польоти літаків Ан-26 та їх аналогів до з’ясування обставин трагедії.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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