У Харкові на майдані Свободи пройшла церемонія прощання з курсантами і екіпажем, які загинули в авіакатастрофі Ан-26.

Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно медаллю За військову службу Україні всіх 26 військових, а також В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив в авіакатастрофі.

Згідно з указом №421/2020 нагородили:

Андрущенка Дмитра Романовича — молодшого сержанта

Бойка Олександра Анатолійовича — солдата

Булія Ростислава Володимировича — солдата

Вільхового Віталія Богдановича — солдата

Добреліо Дмитра Денисовича — капітана

Донця Дмитра Євгеновича — солдата

Дудлу Артема Михайловича — солдата

Зибюка Костянтина Олеговича — солдата

Іванова Євгенія Сергійовича — прапорщика

Кишеню Богдана Вячеславовича — майора

Клевця Олександра Олександровича — солдата

Козаченка Олега Михайловича — старшого лейтенанта

Корчовського Романа Олександровича — старшого сержанта

Матвійчука Богдана Миколайовича — солдата

Микитченка Миколая Анатолійовича — сержанта

Мсуя Ашрафа Азізовича — старшого лейтенанта

Олабіна Володимира Вадимовича — солдата

Остапенка Олексія Георгійовича — капітана

Померанцева Андрія Андрійовича — солдата

Роспотнюка Андрія Юрійовича — солдата

Скоробогатька Євгена Івановича — старшого солдата

Скочкова Олександра Ігоровича — солдата

Студінського Дмитра Віталійовича — солдата

Хом’ячука Максима Володимировича — солдата

Шеремета Руслана Едуардовича — солдата

Широчука Олега Миколайовича — прапорщика.

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Ввечері 25 вересня сталася авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом Харківської області. На борту було 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

ДБР розпочало розслідування авіакатастрофи літака Ан-26. Наразі є чотири версії, того, що сталося.

Президент Володимир Зеленський доручив призупинити навчальні польоти літаків Ан-26 та їх аналогів до з’ясування обставин трагедії.