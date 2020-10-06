У Харкові на майдані Свободи пройшла церемонія прощання з курсантами і екіпажем, які загинули в авіакатастрофі Ан-26.
Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно медаллю За військову службу Україні всіх 26 військових, а також В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив в авіакатастрофі.
Згідно з указом №421/2020 нагородили:
- Андрущенка Дмитра Романовича — молодшого сержанта
- Бойка Олександра Анатолійовича — солдата
- Булія Ростислава Володимировича — солдата
- Вільхового Віталія Богдановича — солдата
- Добреліо Дмитра Денисовича — капітана
- Донця Дмитра Євгеновича — солдата
- Дудлу Артема Михайловича — солдата
- Зибюка Костянтина Олеговича — солдата
- Іванова Євгенія Сергійовича — прапорщика
- Кишеню Богдана Вячеславовича — майора
- Клевця Олександра Олександровича — солдата
- Козаченка Олега Михайловича — старшого лейтенанта
- Корчовського Романа Олександровича — старшого сержанта
- Матвійчука Богдана Миколайовича — солдата
- Микитченка Миколая Анатолійовича — сержанта
- Мсуя Ашрафа Азізовича — старшого лейтенанта
- Олабіна Володимира Вадимовича — солдата
- Остапенка Олексія Георгійовича — капітана
- Померанцева Андрія Андрійовича — солдата
- Роспотнюка Андрія Юрійовича — солдата
- Скоробогатька Євгена Івановича — старшого солдата
- Скочкова Олександра Ігоровича — солдата
- Студінського Дмитра Віталійовича — солдата
- Хом’ячука Максима Володимировича — солдата
- Шеремета Руслана Едуардовича — солдата
- Широчука Олега Миколайовича — прапорщика.
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Ввечері 25 вересня сталася авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом Харківської області. На борту було 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.
ДБР розпочало розслідування авіакатастрофи літака Ан-26. Наразі є чотири версії, того, що сталося.
Президент Володимир Зеленський доручив призупинити навчальні польоти літаків Ан-26 та їх аналогів до з’ясування обставин трагедії.