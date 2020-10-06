PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Зеленский уволил Абромавичуса с должности главы Укроборонпрома

Литовец Айварас Абромавичус больше не занимает пост главы государственного концерна Укроборонпром.

Соответствующий указ об увольнении президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 6 октября.

В то же время на официальном сайте Офиса президента появился еще один указ, который назначает Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора Укроборонпрома.

Читайте: Укроборонпром модернизировал партию Булатов из зоны ООС

Назначение Абромавичуса

В 2008 году Айварас Абромавичус переехал в Украину и возглавил инвестиционную компанию East Capital. В 2014 году ему выдали украинское гражданство.

С 2014 по 2016 год занимал должность министра экономического развития и торговли Украины.

В июне прошлого года Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

В конце августа 2019 годв Абромавичус стал генеральным директором компании после уольнения Павла Букина.

Фото: Айварас Абромавичус

Источник: Офис президента

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх