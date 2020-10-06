Зеленский уволил Абромавичуса с должности главы Укроборонпрома

Литовец Айварас Абромавичус больше не занимает пост главы государственного концерна Укроборонпром.

Соответствующий указ об увольнении президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 6 октября.

В то же время на официальном сайте Офиса президента появился еще один указ, который назначает Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора Укроборонпрома.

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Назначение Абромавичуса

В 2008 году Айварас Абромавичус переехал в Украину и возглавил инвестиционную компанию East Capital. В 2014 году ему выдали украинское гражданство.

С 2014 по 2016 год занимал должность министра экономического развития и торговли Украины.

В июне прошлого года Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

В конце августа 2019 годв Абромавичус стал генеральным директором компании после уольнения Павла Букина.

Фото: Айварас Абромавичус