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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зеленський звільнив Абромавичуса з посади очільника Укроборонпрому

Литовець Айварас Абромавичус більше не обіймає посаду очільника державного концерну Укроборонпром.

Відповідний указ про звільнення президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 6 жовтня.

Водночас на офіційному сайті Офісу президента з’явився ще один указ, який призначає Ігоря Фоменка виконувачем обов’язків генерального директора Укроборонпрому.

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Призначення Абромавичуса

У 2008 році Айварас Абромавичус переїхав до України та очолив інвестиційну компанію East Capital. У 2014 році йому видали українське громадянство.

З 2014 по 2016 рік обіймав посаду міністра економічного розвитку та торгівлі України.

У червні минулого року Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради Укроборонпрому.

Наприкінці серпня 2019 року Абромавичус став генеральним директором компанії після звільнення Павла Букіна.

Фото: Айварас Абромавичус

Джерело: Офіс президента

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