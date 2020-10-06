Зеленський звільнив Абромавичуса з посади очільника Укроборонпрому

Литовець Айварас Абромавичус більше не обіймає посаду очільника державного концерну Укроборонпром.
Відповідний указ про звільнення президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 6 жовтня.
Водночас на офіційному сайті Офісу президента з’явився ще один указ, який призначає Ігоря Фоменка виконувачем обов’язків генерального директора Укроборонпрому.
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Призначення Абромавичуса
У 2008 році Айварас Абромавичус переїхав до України та очолив інвестиційну компанію East Capital. У 2014 році йому видали українське громадянство.
З 2014 по 2016 рік обіймав посаду міністра економічного розвитку та торгівлі України.
У червні минулого року Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради Укроборонпрому.
Наприкінці серпня 2019 року Абромавичус став генеральним директором компанії після звільнення Павла Букіна.
Фото: Айварас Абромавичус