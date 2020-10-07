СБУ обнаружила попытку давления на украинца спецслужбами России

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили попытку вербовки спецслужбами России жителя Черниговской области для тайного сотрудничества в ущерб государственной безопасности Украины.

Житель Черниговской области периодически находился по личным делам в России.

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Во время одной из поездок правоохранители задержали мужчину за якобы нарушение условий пребывания и законодательства Российской Федерации.

— Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители спецслужбы заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество. Украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ, — сообщает Служба безопасности Украины.

Также мужчину заставляли собирать информацию об украинских заробитчанах в России и сотрудниках правоохранительных органов.

— Под усиленным вниманием иностранных спецслужб находится широкий спектр наших соотечественников — от работников органов местного самоуправления, военнослужащих, правоохранителей, участников АТО (ООС) и членов их семей до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ для трудоустройства, — пишут на сайте СБУ.

Житель Черниговской области по возвращении обратился в СБУ. Мужчина рассказал обо всех обстоятельствах и задачах от российских правоохранителей.

Служба безопасности Украины напоминает, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса гражданин освобождается от уголовной ответственности за государственную измену, если он не выполнял задачи иностранного государства, организации или их представителей, и добровольно заявил органам государственной власти о полученных задачах.

СБУ прекратила работу масштабного конвертцентра

Силовики СБУ разоблачили нелегальный конвертцентр, который за время своей работы организовал оборот более чем 15 млрд гривен. К масштабной коррупционной схеме причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Тысячи предприятий в Украине, пользуясь услугами центра, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Джерело: СБУ