СБУ виявила спробу тиску на українця спецслужбами Росії

Контррозвідники Служби безпеки України виявили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Чернігівської області до таємної співпраці на шкоду державній безпеці України.

Мешканець Чернігівської області періодично перебував у приватних справах у Росії.

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Під час однієї з поїздок правоохоронці затримали чоловіка за начебто порушення умов перебування та законодавства Російської Федерації.

— Удавшись до методів психологічного тиску і залякування, представники спецслужби змусили чоловіка підписати згоду на негласне співробітництво. Українець мав збирати інформацію про військові частини та військовослужбовців, які проходять службу у районах, що межують з РФ, — повідомляє Служба безпеки України.

Також чоловіка примушували збирати інформацію про українських заробітчан у Росії та співробітників правоохоронних органів.

— Під посиленою увагою іноземних спецслужб перебуває широкий спектр наших земляків — від працівників органів місцевого самоврядування, військовослужбовців, правоохоронців, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ для працевлаштування, — пишуть на сайті СБУ.

Мешканець Чернігівської області після повернення звернувся до СБУ. Чоловік розповів про всі обставини та завдання від російських правоохоронців.

Служба безпеки України нагадує, що згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу громадянин звільняється від кримінальної відповідальності за державну зраду, якщо він не виконував завдання іноземної держави, організації або їх представників і добровільно заявив органам державної влади про отримані завдання.

СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру

Силовики СБУ викрили нелегальний конвертцентр, який за час своєї роботи організував обіг на понад 15 млрд гривень. До масштабної корупційної схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Тисячі підприємств в Україні, користуючись послугами центру, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Джерело: СБУ