У Краматорську Донецької області двох працівників Нацполіції підозрюють у вчиненні низки злочинів.

У 2019 році двоє оперуповноважених центрального відділу поліції приїхали на місце події та забрали банківську карту та сім-карту у померлого чоловіка.

Після цього вони використовували його кошти за власними потребами.

Читайте: Обіцяли посаду помічника нардепа: ДБР викрило корупційну схему на $18 тис.

Крім цього, на початку 2020 року поліцейські затримали невинного чоловіка у Маріуполі. Вони змушували його зізнатися у продажу наркотичних засобів та вимагали хабар у розмірі 200 тис. грн за звільнення.

Дружина обвинуваченого передала їм 50 тис. грн, які вони розділили між собою та витратили на азартні ігри.

Наразі працівників поліції підозрюють у восьми злочинах. Якщо їхня причетність підтвердиться, їм загрожуватиме від п’яти до десяти років у в’язниці.

У Кропивницькому чиновник допомагав ухилитися від армії

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали чиновника у Кропивницькому.

Працівник Державної міграційної служби вимагав у призовника хабар у розмірі $3,5 тис. за виключення з військового обліку. Він обіцяв, що вплине на рішення визнати хлопця непридатним до служби за станом здоров’я.